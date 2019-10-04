Алжир, 4 октября, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Десятки тысяч протестующих в очередной раз вышли на улицы Алжира, 4 октября передает агентство Reuters.

Fethi Hamlati Протесты в Алжире

Протестующие требуют отставки временного президента Абделькадера Бенсалаха, который заступил на пост после отставки президента Абдель Азиза Бутефлики в апреле.

Президентские выборы в Алжире были отложены после протестов весны 2019 года и должны состояться в декабре текущего года.

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