Новосибирск, 4 октября, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Троих малолетних детей спасли пожарные из горящего деревянного жилого дома в Болотнинском районе Новосибирской области, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС РФ.

Пожар

Как рассказали в ведомстве, рано утром сегодня, 4 октября, в городе Болотное сотрудники МЧС, направляясь на службу, заметили густой чёрный дым из окон и крыши одного из жилых домов, где живёт многодетная семья. Они вызвали пожарных, сами же выломали запертые ворота и спасли из огня троих малолетних детей. Дети — двух, трёх и пяти лет — сидели в прихожей и ели пряники.

«Я спросил у самой старшей девочки, которой пять лет, что произошло. Она сказала, что её трёхлетний брат взял зажигалку и поджёг диван», — рассказал майор внутренней службы Алексей Курцев.

Общая площадь горения составила четыре квадратных метра. Были повреждены диван, пол и оконная рама.

Как выяснилось, мать ушла провожать трёх старших детей в школу, а ещё трое маленьких детей оставались одни. Отец в это время был на работе.