Челябинск, 4 октября, 2019, 20:36 — ИА Регнум. В Челябинской области 107 иностранцев-нарушителей будут депортированы за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Кроме того, 42 гражданина получили отказы во въезде в Россию. А ещё 39 сокращён срок пребывания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 сентября по 3 октября на Южном Урале прошла операция «Нелегал-2019». По её итогам были заведены десятки уголовных дел.