Киев, 4 октября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Команда нового президента Украины Владимира Зеленского готовит альтернативный план долговременной заморозки конфликта в Донбассе в том случае, если так и не удастся реализовать «формулу Штайнмайера» и выполнить Минские соглашения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

После подписания представителем Киева «формулы Штайнмайера» оппозиция Украины активизировалась и начала протестные акции, обвиняя президента Зеленского и его людей в предательстве национальных интересов республики.

Известно, что в команде Зеленского не воспринимают подписание «формулы Штайнмайера» как какой важный политический шаг, а считают этот документ техническим. Утверждается, что без подписания этой «формулы» президент России Владимир Путин отказывался принимать участие во встрече «нормандской четверки» на высшем уровне.

В команде Зеленского считают, что смогут добиться проведения выполнения Минских соглашений в той интерпретации, которая выгодна Киеву. Если же в течение ближайшего года этого не произойдет, Киев готов пойти на глубокую заморозку конфликта в Донбассе.

Это и является альтернативным планом команды Зеленского. Если мирный процесс будет сорван, что украинская сторона пойдет на полную блокаду Донецкой и Луганской Народных Республик, прекратит начислять жителям республик пенсии и пособия. Также могут быть прекращены поставки тепла, воды и электроэнергии. Будет до предела ужесточен режим перемещения людей между контролируемой и неконтролируемой Киевом территорией.