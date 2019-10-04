Ереван, 4 октября, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Грайр Товмасян присвоил должность председателя Конституционного суда (КС) Армении, применив преступные схемы, считает независимый депутат Арман Бабаджанян.

azatutyun.am Арман Бабаджанян

Он представил сегодня, 4 октября, заявление в Генеральную прокуратуру с требованием дать уголовно-правовую оценку грубейшим правонарушениям, допущенным в марте 2018 года, когда Грайр Товмасян сначала стал членом Конституционного суда, а затем главой суда.

«Захват власти был запланирован Республиканской партией Армении (РПА), председателем Национального собрания, Центральной избирательной комиссией и я лишь раскрыл эту цепочку», — сказал Бабаджанян.

Во-первых, по словам Армана Бабаджаняна, сам Грайр Товмасян не представил заявления об отказе от депутатского мандата, а тогдашний председатель Национального собрания Ара Баблоян по непонятным основаниям посчитал прекращенными депутатские полномочия Товмасяна.

«По моему глубокому убеждению, он продолжил оставаться депутатом, членом и председателем Конституционного суда до 14 января 2019 года», — подчеркнул депутат.

Такую поспешность Арман Бабаджанян считает частью заранее запланированных действий. За это время Гагик Арутюнян уходит с поста председателя Конституционного суда, примерно месяц назад после завершения своих полномочий. Независимый депутат утверждает, что было сделано всё, чтобы Грайр Товмасян вступил в должность председателя Конституционного суда до 9 апреля 2018 года, до полного вступления Конституции в силу, чтобы на Товмасяна распространилось не положение Конституции, принятое в 2015 году, а в положения Конституции 2005 года, и председатель Конституционного суда был избран не сроком на 6 лет, а до достижения 65 лет.

«Гагик Арутюнян также досрочно отказался от своей должности, чтобы Грайр Товмасян, оставаясь в статусе депутата, был немедленно назначен членом Конституционного суда», — подчеркнул Бабаджанян.

«Конституционный суд фактически стал тормозом на пути развития Армении, поскольку в условиях легитимности других ветвей власти он выступает в качестве совершенно нелегитимного органа, не пользующегося доверием общества», — заявляет Бабаджанян, добавив, что в вопросе преодоления сложившейся ситуации большую роль играет имеющее первичный мандат Национальное собрание.