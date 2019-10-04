Брюссель, 4 октября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. В Евросоюзе удалось преодолеть скептические взгляды на предложения о создании собственного военного потенциала ЕС, заявила 4 октября глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини на ежегодной конференции Института исследований в области безопасности ЕС (EUISS).

Europa.eu Федерика Могерини

По её словам, Европейский союз в будущем может выступить как самостоятельный «поставщик глобальной безопасности».

«Комплекс наших гражданских и военных возможностей всё больше ценится и востребован во всем мире», — сказала Могерини.

Кроме того, Могерини подчеркнула, что «Европейский союз должен приобрести способность автономных действий в военном отношении, если в этом возникнет необходимость».

»В то же время наше партнерство с НАТО укрепилось как никогда. Поэтому те, кто заявлял о противоречиях, оказались неправы», — добавила Могерини.

В то же время она привела примеры совместных с НАТО действий сил ЕС, но заявила, что сотрудничество с НАТО «эксклюзивным не является».

Как сообщало ИА REGNUM, идея создания «вооружённых сил Евросоюза», независимых от НАТО, обсуждается уже несколько лет.