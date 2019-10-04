* талибами — запрещённая в России организация

Исламабад, 4 октября, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Спецпредставитель США Залмай Халилзад встретился с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе визита в Пакистан, 4 октября передает агентство Reuters.

Defense.gov Залмай Халилзад

«Они провели встречу с Залмаем Халилзадом. Все, что я могу вам сказать, это то, что Пакистан сыграл в этом большую роль» , — заявил журналистам неназываемый источник в пакистанском правительстве.

Официального подтверждения переговоров пока нет, однако глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил журналистам, что не исключает встречи Халилзада с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время его визита в Пакистан.

«Они должны были встретиться с Залмаем Халилзадом… Я надеюсь, что они встретились» , — заявил глава пакистанского МИДа.

Днем ранее, в четверг 3 октября, делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с муллой Абдул Гани Барадаром встретилась в Исламабаде с министром иностранных дел Пакистана.

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