Спецпредставитель США встретился с талибами* в Пакистане — Reuters
Исламабад, 4 октября, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Спецпредставитель США Залмай Халилзад встретился с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе визита в Пакистан, 4 октября передает агентство Reuters.
Официального подтверждения переговоров пока нет, однако глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил журналистам, что не исключает встречи Халилзада с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время его визита в Пакистан.
Днем ранее, в четверг 3 октября, делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с муллой Абдул Гани Барадаром встретилась в Исламабаде с министром иностранных дел Пакистана.
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