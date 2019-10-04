Калининград, 4 октября, 2019, 19:28 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2019 года в Калининградской области банкротами были признаны 437 человек, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Такие данные приводятся на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкротство

По этому показателю Калининградская область стала 15-м российским регионом по числу банкротств физлиц и индивидуальных предпринимателей на душу населения. В области 44 банкротств на 100 тыс. жителей. Большее число банкротств зафиксировано в Свердловской и Белгородской областях, Карелии, Омской области, Башкортостане, Хабаровском крае, Калужской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Вологодской, Пензенской областях. Лидером является Калмыкия, где зафиксировано 80 банкротств на 100 тыс. жителей.

Меньше всего — в Чеченской Республике, где всего одно банкротство на 100 тыс. человек. В целом по России количество банкротств увеличилось в 1,5 раза.