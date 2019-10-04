Сочи, Краснодарский край, 4 октября, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв заявил, что Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«АЭС будет такая, которую выберет наш азербайджанский партнёр. Мы предлагаем мощную станцию», — заявил Лихачёв по итогам встречи президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

По его словам, в Азербайджане серьёзно растёт потребление. По данным Лихачёва, за 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерации электричества.

«Это очень много», — заключил гендиректор Росатома.