Москва, 4 октября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Назвав Украину Россией, президент Белоруссии Александр Лукашенко не ошибся. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Отметим, что выступая на форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире, белорусский лидер назвал Украину Россией. Однако украинский президент Владимир Зеленский поправил своего белорусского коллегу.

«Он не ошибся. Почему не ошибся? Когда он стал президентом Белоруссии, поехал по регионам России», — рассказал Калашников.

По его словам, Лукашенко знакомился с российскими регионами, продавая белорусскую продукцию. И Зеленскому следует взять пример с Белоруссии, считает Калашников, и выстраивать экономические отношения с Россией.

Продукция Украины не нужна на Западе, и иного выхода, кроме кооперации с РФ, у неё нет, отметил депутат.