«Слуга народа» разрешила СБУ, НАБУ, ГБР «прослушку» депутатов
Киев, 4 октября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект №1009 об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства, которым позволила вести негласную «прослушку» депутатов. Об этом 4 октября в кулуарах Верховной рады заявил депутат от фракции «Слуга народа» Денис Монастырский.
По его словам, следственным органам запретили вести уголовное производство больше года.
Он также отметил, что сегодня «Слуга народа» зарегистрирует другой проект закона, который позволит правоохранителям вести обыски у депутатов с разрешения генпрокурора и судьи апелляционного суда. Ранее разрешение на проведение обыска у депутата могла дать только Рада.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Верховная рада приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект №1009 об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства.
Документом внесены изменения в ст. 263 Уголовного процессуального кодекса, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, в том числе негласно.