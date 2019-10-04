Киев, 4 октября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект №1009 об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства, которым позволила вести негласную «прослушку» депутатов. Об этом 4 октября в кулуарах Верховной рады заявил депутат от фракции «Слуга народа» Денис Монастырский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

«Зал проголосовал за право «прослушки» для Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований. Теперь они стоят в одном ряду со Службой безопасности», — сказал Монастырский.

По его словам, следственным органам запретили вести уголовное производство больше года.

«Сложным решением зала мы утвердили, что когда лицу сообщено о подозрении, дело должно расследоваться в срок до двух месяцев. В срок до трех месяцев его может продлить прокурор, а до шести месяцев и больше — следственный судья. Эта важная позиция осталась», — уточнил Монастырский.

Он также отметил, что сегодня «Слуга народа» зарегистрирует другой проект закона, который позволит правоохранителям вести обыски у депутатов с разрешения генпрокурора и судьи апелляционного суда. Ранее разрешение на проведение обыска у депутата могла дать только Рада.

«Мы сегодня регистрируем законопроект, который будет касаться реализации проведения обыска, проведения негласных следственных розыскных действий и задержания народных депутатов. Согласовывать соответствующее представление должен генеральный прокурор, а решение будет принимать судья апелляционного суда. Это абсолютно законная позиция, поскольку отменена часть 2 статьи 280 Конституции о депутатской неприкосновенности. С 1.01.2020 года у Верховной рады не будет права давать согласие или несогласие на задержание, обыск или открытие уголовного производства относительно народных депутатов», — уточнил Монастырский.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Верховная рада приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект №1009 об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства.

Документом внесены изменения в ст. 263 Уголовного процессуального кодекса, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, в том числе негласно.