Эмомали Рахмон поддержал переименование топонимов на таджикский лад
Душанбе, 4 октября, 2019, 19:20 — ИА Регнум. «Возрождение таджикских национальных имен, упорядочение их и географических топонимов является одним из актуальных вопросов нашей языковой политики», — заявил сегодня, 4 октября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с интеллигенцией страны по случаю празднования Дня государственного языка, который отмечается в Таджикистане 5 октября.
Одним из очень чувствительных вопросов назвал глава государства упорядочение населённых пунктов Таджикистана, «ибо географические топонимы являются живой историей всех языков, в том числе и нашего родного».
Президент Таджикистана заявил, что необходимо сохранить в стране «сугубо национальные» географические топонимы и возродить «исконные» названия, которые были изменены «по разным причинам».
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Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что вызывает его озабоченность также вопрос названий населённых пунктов именами великих личностей и выдающихся государственных деятелей. Он пожелал и тут соблюдать некие традиционные правила дачи названий местностям.
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«Комитету по языку и терминологии необходимо в сотрудничестве с другими структурами и органами принять безотлагательные и серьезные меры в этом направлении, с привлечением специалистов определить и представить на утверждение правительства страны таджикские синонимы названий местностей и урочищ, которые должны быть заменены», — заявил президент Таджикистана.