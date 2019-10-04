Душанбе, 4 октября, 2019, 19:10 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмонпотребовал до второй половины 2020 года опубликовать усовершенствованный орфографический словарь таджикского языка. Такое поручение глава государства дал Институту языка и литературы имени устода Рудаки во время встречи с таджикской интеллигенцией, приуроченной к празднованию Дня государственного языка, отмечаемого в стране 5 октября.

kremlin.ru Эмомали Рахмон

«Давно наступило время создать «Академическую грамматику таджикского языка», которая в прошлые времена была настольной книгой под названием «Руководство по языку» или «Общее руководство по языку», — заявил Рахмон.

По его словам, грамматика, которая была написана полвека назад, уже не отвечает современным требованиям языка, в результате чего возникают «путаница и разночтения».

«Наши ученые-языковеды должны помнить, что правила орфографии таджикского языка существуют не только для научных работников, но также являются практическим руководством, цель которого — повышение уровня образованности народа и поэтому оно должно быть доступно и понятно всем слоям общества», — заявил таджикский президент.