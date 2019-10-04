Нарьян-Мар, 4 октября, 2019, 19:03 — ИА Регнум. Совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла», которое займется освоением месторождений в Ненецком АО, будет создано до конца года. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ненецкого АО.

Gazprom.ru Газпром

Напомним, в мае 2018 года компании подписали соглашение о намерениях совместно реализовать проект освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе. В документе определены общие условия и порядок создания на паритетной основе совместного предприятия для реализации проекта. Инвестиции компаний в совместное предприятие оцениваются в 3 млрд долларов.

Лаявожское и Ванейвисское нефтегазоконденсатные месторождения расположены в северо-западной части Большеземельской тундры. Их суммарные геологические запасы и ресурсы нефти составляют 71,188 млн тонн, извлекаемые запасы — 14,231 млн тонн.