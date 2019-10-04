Житомир, Украина, 4 октября, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Форуме регионов Украины и Белоруссии перепутал Украину с Российской Федерацией. Форум проходит сегодня, 4 октября, в Житомире.

President.gov.ua Участие в заседании II Форума регионов Беларуси и Украины

Лукашенко говорил о том, что площадка этого форума очень эффективна в плане взаимодействия между двумя странами, но оговорился и назвал Украину Россией.

«Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России… непосредственные контакты руководства регионов…» — сказал Лукашенко.

После небольшой паузы Зеленский поправил президента Белоруссии:

«Украины, Александр Григорьевич», — поправил Зеленский.

Лукашенко спохватился и сказал:

«Я испугался, думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал?» — отметил он, имея в виду президента России Владимира Путина.

«Слава богу, нет!» — ответил Зеленский.

В зале раздался дружный смех.

«Извиняюсь, вы, конечно, понимаете…» — добавил Лукашенко.