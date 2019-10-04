Тамбов, 4 октября, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Тамбовская область планирует принять участие в новой государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая начнет работать с 1 января 2010 года и рассчитана на шесть лет, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Тамбовские власти разработали соответствующую региональную программу.

Tambov.gov.ru Благоустройство на Тамбовщине

С 1 января 2020 года Министерство сельского хозяйства РФ приступает к реализации новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанной на шестилетний период. В связи с этим разработан региональный документ «Государственная программа Тамбовской области комплексного развития сельских территорий». Сейчас он проходит стадию согласования.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» была разработана по поручению президента России Владимира Путина и утверждена правительством Росси в мае текущего года. Она является продолжением программы «Устойчивое развитие сельских территорий». На Тамбовщине данная программа «успешно реализована», говорят региональные власти: так, с 2010 по 2019 год свои жилищные условия смогли улучшить более 2,7 тыс. сельских семей, обустроены инженерными сетями площадки под индивидуальное жилищное строительство в трех районах области, построены десятки спортивных, детских площадок, парков, скверов, ФАПов, объектов газо‑ и водоснабжения, дорог, возведен дом культуры и многое другое.

Основной задачей новой госпрограммы также является создание благоприятных условий проживания граждан в сельской местности. При этом программа комплексного развития сельских территорий включает в себя принципиально новые мероприятия — создание, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов социального, культурного и инженерного значения. Предусмотрены субсидии для муниципальных образований на организацию освещение территории, созданию пешеходных коммуникаций, обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и другое. В новой госпрограмме остается важное для сельских территорий направление по обеспечению транспортной инфраструктурой.

Кроме того, в подпрограмме «Современный облик сельских территорий» могут принять участие малые города, численностью до 30 тысяч человек. В Тамбовской области к малым городам относятся Кирсанов, Уварово, Жердевка.

Реализация программы будет проходить при участии бюджетов всех уровней и с привлечением внебюджетных источников. Так, к примеру, в селе Дубовое Петровского района свой посильный вклад в преобразование села готово внести одноименное ОАО «Дубовое». С его руководителем Валерием Черкашиным уже достигнута договоренность о софинансировании в рамках госпрограммы части затрат на обустройство стадиона, зоны отдыха, ремонт клуба и других социальных объектов села.

Отметим, что в Тамбовской области немало товаропроизводителей, которые берут на себя различные социальные функции на селе: создают новые рабочие места, повышают зарплаты, развивают инфраструктуру. Такие хозяйственники имеют большее преимущество при распределении региональной поддержки.