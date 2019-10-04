Москва, 4 октября, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Приказом Министра обороны РФ № 722 4 октября 2014 года учреждена медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка».

Mil.ru Медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка»

Ведомственная награда вручается Министерством обороны РФ гражданским лицам и военнослужащим за следующие заслуги:

1. Значительный индивидуальный вклад в обеспечение правопорядка и законности в рядах Вооруженных Сил России;

2. За использование и внедрение новых способов работы, существенно повышающих уровень правопорядка и законности в рядах Вооруженных Сил;

3. За ощутимые заслуги в организации законности и правопорядка при проведении операций и мероприятий с участием Вооруженных Сил;

4. За отменную службу в военной полиции сроком не менее 10 лет;

5. За высокие показатели в работе по профилактике, противодействию и предупреждению правонарушений;

6. За грамотное руководство личным составом и подчиненными, способствующее уменьшению числа преступлений и правонарушений в воинских частях и подразделениях.

Mil.ru Медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка»

Гражданские лица могут быть награждены этой медалью за содействие военной полиции ВС РФ.

Медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка» должна носиться на левой части кителя слева от прочих ведомственных знаков отличия.