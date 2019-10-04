Медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка»
Москва, 4 октября, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Приказом Министра обороны РФ № 722 4 октября 2014 года учреждена медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка».
Ведомственная награда вручается Министерством обороны РФ гражданским лицам и военнослужащим за следующие заслуги:
1. Значительный индивидуальный вклад в обеспечение правопорядка и законности в рядах Вооруженных Сил России;
2. За использование и внедрение новых способов работы, существенно повышающих уровень правопорядка и законности в рядах Вооруженных Сил;
3. За ощутимые заслуги в организации законности и правопорядка при проведении операций и мероприятий с участием Вооруженных Сил;
4. За отменную службу в военной полиции сроком не менее 10 лет;
5. За высокие показатели в работе по профилактике, противодействию и предупреждению правонарушений;
6. За грамотное руководство личным составом и подчиненными, способствующее уменьшению числа преступлений и правонарушений в воинских частях и подразделениях.
Гражданские лица могут быть награждены этой медалью за содействие военной полиции ВС РФ.
Медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка» должна носиться на левой части кителя слева от прочих ведомственных знаков отличия.