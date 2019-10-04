Ашхабад, 4 октября, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии Амангельды Исаевым провел переговоры с председателем союза промышленников и предпринимателей Туркмении Александром Дадаевым. Об этом сообщает пресс-служба СППТ.

David Stanley

Дадаев рассказал представителям минсельхоза Киргизии о масштабных проектах туркменского бизнес-сообщества и об экспортном потенциале членов союза промышленников и предпринимателей.

В свою очередь киргизстанские делегаты проинформировали руководство союза об экспортных возможностях предпринимателей своей страны, акцентировав внимание на поставках овощной и пчеловодческой продукции.

Отмечается, что киргизстанские бизнесмены проявили большой интерес к туркменскому текстилю, а также к промышленной и продовольственной продукции, производящейся в Туркмении.