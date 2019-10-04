Тамбов, 4 октября, 2019, 18:33 — ИА Регнум. В Тамбовской области проведены необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Центральной России

Сегодня, 4 октября, тамбовский губернатор Александр Никитин принял участие в совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Центральной России, которое провел в Туле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В работе совещания также приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, представители министерства промышленности РФ, государственных корпораций «Ростех» и «Роскосмос».

Николай Патрушев отметил, что за шесть месяцев этого года в ЦФО предотвращены теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержаны 152 человека, причастных к терроризму, было выявлено почти 13 тыс. фактов «уязвимостей перед лицом террористической опасности». Он потребовал от властей разных уровней и владельцев мест массового скопления людей изыскивать средства на ликвидацию таких «уязвимостей».

В Тамбовской области соответствующая работа проводится на постоянной основе. Так, в регионе проведено категорирование объектов ТЭК и ЖКХ, спорта, здравоохранения, культуры, образовательных организаций, социальной сферы, объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, проведены мероприятия по их оборудованию современными техническими средствами охраны (видеонаблюдение, системы контроля доступа, периметральное ограждение и др.). Разработаны и согласованы паспорта безопасности. Вопросы обеспечения безопасности населения находятся на личном контроле главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

Отдельное внимание на совещании уделено мерам по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Задачу повысить уровень диверсификации производства на оборонных предприятиях президент Владимир Путин поставил в 2016 году. И сегодня глава государства призывает активнее использовать для этого возможности национальных проектов.

В Тамбовской области гособоронзаказ размещается на нескольких предприятиях. Разработана приоритетная региональная программа «Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса Тамбовской области». Кроме того, предприятия ОПК планируют сотрудничество с НПО «Конверсия» по подбору гражданского направления развития. Действует специальная программа Фонда развития промышленности с одноименным названием — «Конверсия». Участники программы получат допуск к дешевым и длинным кредитам.