Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая петербургским аэропортом «Пулково», объявила о новинках зимнего расписания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

В зимнюю навигацию 2019 года из «Пулково» можно будет отправиться в лондонский «Лутон» компанией Wizz Air, в китайский Куньмин с Lucky Air, в Элисту с «Азимутом» и в Иркутск с S7 Airlines.

Стоит отметить, что все эти направления были открыты минувшим летом и осенью, но в зимний сезон будут осуществляться впервые.

Кроме того, зимой новинками «Пулково» также станут рейсы компании «Алроса» в Новокузнецк и «Победы» в Астрахань.

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Многие перевозчики планируют расширить свою маршрутную сеть будущей зимой. «Победа» полетит в Казань, Нальчик, Новосибирск, Пермь, Самару, Саратов, Уфу и Челябинск, «Северный ветер» — в Баку, Ереван, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. Компании Air Serbia, Brussels Airlines, SAS и S7 вернет свои традиционные новогодние рейсы на зимние курорты.

Среди чартеров, которые будут доступны петербуржцам будущей зимой, можно назвать направления от Azur Air на Кубу, индийский Гоа, на Шри-Ланку, в Дубай, Доминиканскую Республику, Вьетнам, китайский Санья и на тайский Пхукет, «Северный ветер» заявил чартерные рейсы во вьетнамский Нячанг и тайские Бангкок, Паттайю и Пхукет. Red Wings зимой отправит своих пассажиров в турецкие Анталью и Стамбул.

В «Пулково» заявляют, что расширение маршрутной сети аэропорта позволит не только большему количеству иностранцев прилетать в Петербург, но и россиянам летать по большему количеству направлений с более гибким расписанием.