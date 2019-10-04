Вашингтон, 4 октября, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Торговый дефицит США увеличился в августе из-за рекордного роста импорта потребительских товаров, 4 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По официальным данным, торговый дефицит США в августе вырос на 1,6%, до $54,9 млрд. В июле торговый дефицит составлял $54,0 млрд.

При этом дефицит торговли товарами с Китаем сократился на 3,1%, до $31,8 млрд, а дефицит торговли с Евросоюзом подскочил на 23,7%, до $15,3 млрд.

Читайте также: Власти Франции ответят санкциями на пошлины США