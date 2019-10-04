Житомир, Украина, 4 октября, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Президенты Украины и Белоруссии — Владимир Зеленский и Александр Лукашенко чокнулись стаканами с водой на форуме регионов Украины и Белоруссии и тем самым рассмешили зал. Эпизод попал на камеры.

President.gov.by Участие в заседании II Форума регионов Беларуси и Украины

После своего выступления на форуме Зеленский сел в кресло рядом с Лукашенко и налил себе и президенту Белоруссии воды. В этот момент в другой части сцены озвучивали достигнутые главами государств договоренности.

Лукашенко взял стакан с водой и чокнулся им с Зеленским. Гости форума отреагировали на это аплодисментами.

«И за это мы пьем водичку», — сказал Зеленский, имея в виду озвучиваемые итоги форума.

«Что поставили, то и пьем», — вставил Лукашенко.

Напомним, что в Житомире проходит II Форум регионов Белоруссии и Украины. Мероприятие проводится в различных форматах, в нём принимают участие представители правительственных и деловых кругов двух стран, руководство местных органов власти, а также главы государств.