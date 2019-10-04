На «Пошехонском рыбзаводе» признают факт задержки заработной платы
Пошехонье, Ярославская область, 4 октября, 2019, 17:49 — ИА Регнум. На «Пошехонском рыбзаводе» задерживали заработную плату рабочим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил коммерческий директор предприятия. На данный момент долги перед рабочими погашены и им выплачена дополнительная компенсация. Соответствующее письмо завод намерен в понедельник отправить в контролирующие органы. Как ранее сообщало ИА REGNUM по факту невыплаты заработной платы Даниловским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело. Факт невыплат установила проверка прокуратуры Пошехонского района.
«Установлено, что у ОАО «Пошехонский рыбозавод» имеется задолженность по оплате труда перед четырьмя работниками в размере 119 тысяч рублей. Задолженность образовалась с апреля по сентябрь текущего года в результате неполной выплаты заработной платы работникам» — говорится в официальной информации прокуратуры Ярославской области.
Коммерческий директор «Пошехонского рыбзавода» в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM уточнил, что одна из заявительниц в прокуратуру на предприятии уже не работает, еще трое являются действующими сотрудниками рыбзавода. Генеральный директор предприятия Олег Кузьминцев о возбуждении уголовного дела узнал из СМИ.
«Из текстов опубликованных статей неясно, кем возбуждено уголовное дело и какой орган проводит расследование», — цитирует Олега Кузьминцева издание Twitregion.
Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Пошехонского района Ярославской области.