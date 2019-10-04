Пошехонье, Ярославская область, 4 октября, 2019, 17:49 — ИА Регнум. На «Пошехонском рыбзаводе» задерживали заработную плату рабочим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил коммерческий директор предприятия. На данный момент долги перед рабочими погашены и им выплачена дополнительная компенсация. Соответствующее письмо завод намерен в понедельник отправить в контролирующие органы. Как ранее сообщало ИА REGNUM по факту невыплаты заработной платы Даниловским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело. Факт невыплат установила проверка прокуратуры Пошехонского района.

Сайт «Пошехонского рыбзавода» Рабочие «Пошехонского рыбзавода»

«Установлено, что у ОАО «Пошехонский рыбозавод» имеется задолженность по оплате труда перед четырьмя работниками в размере 119 тысяч рублей. Задолженность образовалась с апреля по сентябрь текущего года в результате неполной выплаты заработной платы работникам» — говорится в официальной информации прокуратуры Ярославской области.

Коммерческий директор «Пошехонского рыбзавода» в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM уточнил, что одна из заявительниц в прокуратуру на предприятии уже не работает, еще трое являются действующими сотрудниками рыбзавода. Генеральный директор предприятия Олег Кузьминцев о возбуждении уголовного дела узнал из СМИ.

«Из текстов опубликованных статей неясно, кем возбуждено уголовное дело и какой орган проводит расследование», — цитирует Олега Кузьминцева издание Twitregion.

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Пошехонского района Ярославской области.