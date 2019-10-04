Тула, 4 октября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. 4 октября в музейно-выставочном зале Тульского кремля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел совещание с главами регионов Центрального федерального округа. В нем приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, представители Министерства промышленности РФ, государственной корпорации «Ростех». На совещании обсуждались актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах Центральной России.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Отдельное внимание было уделено мерам по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По словам Николая Патрушева, для обеспечения энергетической безопасности в ЦФО прошли комплексные учения по отработке действий при угрозе нарушения электроснабжения и ликвидации аварий. Силами органов безопасности организованы антитеррористические тренировки на объектах топливно-энергетического комплекса по результатам которых проведена дополнительная оценка уровня их террористической защищенности. Кроме того, проработаны механизмы стимулирования предприятий ТЭК на к приоритетному использованию отечественного оборудования и комплектующих, внедрению перспективных технологий, включая цифровые.

Говоря о диверсификации производства, Николай Патрушев подчеркнул, что президент России поставил задачу увеличить долю производства гражданской продукции на предприятиях ОПК. К 2025 году она должна вырасти не менее чем до 30%, а к 2030-му — до 50%.

«Это необходимо для сохранения технологической, экономической и финансовой устойчивости предприятий ОПК в условиях снижения гособоронзаказа», — сказал Николай Патрушев.

В ЦФО сегодня работает 586 предприятий, обладающих высоким научным, технологическим, производственным и кадровым потенциалом. Объем выпуска гражданской продукции на них в среднем составляет 20,2%.

«Многие предприятия ОПК уже активно используют предоставляемые государством гарантии, преференции, субсидии для налаживания выпуска гражданской продукции», — сказал секретарь Совета безопасности РФ.

Николай Патрушев отметил положительный опыт АО «АК «Туламашзавод», на котором наряду с военной продукцией представлена широкая линейка изделий гражданского назначения. Игорь Щеголев подчеркнул, что оборонные предприятия ЦФО производят треть от гражданской продукции всего ОПК России.

Алексей Дюмин отметил, что вопросы антитеррористической защищенности важных объектов и диверсификации производства на предприятиях ОПК, вынесенные на заседание, находятся на особом контроле в правительстве Тульской области.

«Как руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению «Промышленность» могу отметить, что для успешного решения задач диверсификации, поставленных президентом России Владимиром Путиным, требуются новые, современные подходы. Сегодня нам предстоит обсудить текущие результаты проводимой работы и совместно выработать эффективные управленческие решения. Уверен, они будут способствовать усилению мер безопасности и эффективной борьбе с терроризм, а также развитию экономики не только отдельно взятого региона, но и всей России», — подчеркнул губернатор Тульской области.

Участники совещания посетили Туламашзавод — одно из ведущих предприятий ОПК и гражданского машиностроения. Завод выпускает высокоточные обрабатывающие центры, мини-сельхозтехнику, инженерные машины, двигатели и агрегаты, оборудование и комплектующие для нефтегазового сектора, инструмент и оснастку. Гражданская продукция предприятия используется для аэромобильных госпиталей и комплексов МЧС России и Министерства обороны РФ и т.д.

Кроме того, Николай Патрушев и Алексей Дюмин провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы безопасной жизнедеятельности жителей региона.