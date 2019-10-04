Москва, 4 октября, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Жительница Москвы Вероника Майорова написала в Facebook «пост гнева и ненависти». Она возмущена планами властей по фактическому переносу городской клинической больницы №40, обслуживающую жителей северо-востока столицы, в посёлок Коммунарка Новой Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«Эта больница — в прямом смысле спасение жителей центральной и восточной части СВАО. Пять стационарных онкологических отделений, общая и абдоминальная хирургия, терапия, неврология, кардиология, гематология, интенсивная терапия, гинекология, паллиатив, роддом», — пишет она.

Москвичка отмечает, что в больнице наблюдают и разрешают роды женщин с онкологическими заболеваниями.

«Жителям предлагается оставить амбулаторную онкологию (химиотерапию и радиологию), станцию переливания крови, клинико-диагностический центр и станцию СМП», — добавляет Вероника и просит максимального репоста.

О планах властей написала газета северо-востока столицы «Звёздный бульвар». По данным СМИ, стало известно о расширении больницы №40. Для неё строят новые корпуса в посёлке Коммунарка в ТиНАО.

Главный врачи ГКБ №40 Денис Проценко пояснил изданию, что старые корпуса невозможно оснастить новым оборудованием из-за ветхости их перекрытий.

«Наглядный пример: спасти больного с инфарктом можно, если установить ему специальный стент. Эта операция проводится с использованием современного ангиографа. В существующих корпусах на Касаткина такую технику разместить невозможно. А в Коммунарке у врача в распоряжении три таких рентген-ангиографа плюс несколько аппаратов КТ и МРТ», — рассказал Проценко.

Также он отметил бытовое удобство новых корпусов, где пациентов разместят в одно — или двухместные боксы, а кровати будут с электроприводом.

Первые операции в новых корпусах, по его словам, пройдут уже в январе.

Добавим, что на недавнем совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства обсуждалась обеспеченность населения районными больницами, их доступность и удобство для населения.