Пекин, 4 октября, 2019, 17:28 — ИА Регнум. В рамках дальнейшего развития крупнейшего в мире китайского рынка логистики в КНР принято решение о создании шести пилотных районов, целью которых станет снижение затрат на логистические услуги, сообщает 4 октябряСиньхуа со ссылкой на документ, обнародованный Государственным комитетом по делам реформ и развития и министерством транспорта.

Boiler Bro Joe Город Вэньчжоу провинции Чжэцзян

В рамках этих районов, которыми являются административные центры пяти провинций — Шанси, Цзянсу, Чжэцзян, Хэнань, Сычуань, а также город центрального подчинения Чунцин, будут осуществлены меры по реформированию логистических цепочек и направлений.

По данным Китайской федерации логистики и закупок, за первые восемь месяцев текущего года в КНР общая стоимость товаров социальной логистики возросла почти на 6%, увеличившись в годовом выражении почти до 189 трлн юаней. Общая стоимость таких товаров по стране в 2018 году превысила 283 трлн юаней.