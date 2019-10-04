Москва, 4 октября, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов считает, что при распространении налогового режима для самозанятых на всю страну необходимо установить жесткий перечень профессий для самозанятых. Об этом Силуанов заявил сегодня, 4 октября, в Совете Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

Напомним, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить на всю страну опыт налогообложения самозанятых граждан. Первоначально такой налоговой режим был установлен только в четырех пилотных региона — Москве, Московской области, Татарии и Калужской области. По мнению Матвиенко, опыт был весьма удачным, и пора его распространить на всю страну.

Однако Силуанов предупреждает, что перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть обязательно зафиксирован.

Министр пояснил, что есть определенные риски, связанные с распространением режима налогообложения для самозанятых.

«Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что теперь целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи», — рассказал Силуанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода, если они работают с физическими лицами, а 6% — при работе с компаниями.