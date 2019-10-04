Копенгаген, 4 октября, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Ирландия будет добиваться продления сроков Brexit, если сделка между Лондоном и Брюсселем не будет заключена к середине октября, 4 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Я бы предпочел, чтобы мы пришли к соглашению и договорились к середине октября… Но, безусловно, продление будет лучше, чем отсутствие сделки» , — заявил премьер-министр Ирландии Лео Вардакар на переговорах с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября текущего года. Ранее сроки Brexit уже неоднократно сдвигались.

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