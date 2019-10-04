Житомир, Украина, 4 октября, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Киев и Минск договорились сотрудничать в вопросе организации поставок на рынок Белоруссии углеводородного сырья с мировых рынков. Об этом 4 октября в Житомире заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

Он намекнул, что эти переговоры не были направлены против России.

«Не хочу скрывать, но и не буду очень раскрывать содержание наших переговоров в узком составе. Но мы не скрываем, что сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть этих переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что в этой теме будем не просто прорабатывать варианты, а будем непосредственно действовать. Это вполне естественно. Это не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость. Это, если хотите, нынешняя безопасность двух государств», — сказал Лукашенко.

При этом он заявил о готовности увеличить поставку нефтепродуктов на украинский рынок.

«Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Нужно и дальше поддерживать совместные проекты в этой сфере», — рассказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент Лукашенко заявил, что Белоруссия ищет альтернативного России поставщика нефти, потому что российский налоговый маневр сделал закупки российской нефти невыгодными, а договориться с Москвой у Минска не получается. По его словам, Кремль может потерять рынок, принимающий 20−25 млн тонн нефти в год.