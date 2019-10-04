Калуга, 4 октября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В Калужской области на развитие сельского хозяйства в 2019 году было направлено 2,5 млрд бюджетных рублей. Инвестиционный портфель калужских аграриев превысил 84 млрд рублей: 43,5 млрд рублей — частные средства инвесторов, более 40,5 млрд рублей — инвестиционные банковские кредиты. Об этом 4 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Admoblkaluga.ru Награждение лучших калужских аграриев

В 2019 году калужские аграрии собрали 220 тысяч тонн зерна, что на 30 тысяч тонн больше, чем в 2018 году. Урожайность составила 27,5 ц/га, это лучший результат за все предыдущие годы. Объем производства молока возрастёт не менее чем на 15%, достигнув порядка 400 тысяч тонн. Динамично развивается мясное скотоводство. За истекшее десятилетие массив мясного скота возрос более чем в 40 раз, и в настоящее время он составляет более 88 тысяч голов. Дополнительный импульс развитию фермерства и сельской кооперации был дан в 2019 году в рамках национального проекта в виде грантов «Агростартап».

"Агропромышленный комплекс области демонстрирует стабильную динамику роста. Из года в год идет стабильный прирост и, что очень важно, нужно удержаться на этих позициях, удержать темпы роста. И тогда мы получим наш калужский миллион тонн молока», — заявил 4 октября губернатор области Анатолий Артамонов на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в концертном зале Калужской областной филармонии.