Киев, 4 октября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Сегодня, 4 октября, в Житомире на Втором форуме регионов Украины и Белоруссии украинский президент Владимир Зеленский задался вопросом: «К кому ближе белорусы, к россиянам или к украинцам?»

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

«Мы обсудили много вопросов. Особенно острый вопрос войны на Донбассе и прекращение войны на Донбассе, возвращение наших территорий. Я действительно считаю, что для нас Беларусь — это очень теплые люди, очень теплые отношения. Я только что подумал: к кому ближе белорусы, к россиянам или к украинцам? Я ни в коем случае не хочу никого делить… Ответ в фамилиях высоких гостей из Беларуси (имел в виду украинскую фамилию президента Александра Лукашенко — ред.)», — сказал Зеленский.

При этом Зеленский пообещал в ближайшее время обновить украинский состав в совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Украиной и Белоруссией.

«Очевидно, что подобный форум нужно проводить регулярно. Он укрепляет партнерство между нашими странами во всех сферах… Имеем огромный взаимный потенциал для взаимной модернизации наших предприятий, совместного выхода на рынки других стран и участия в многосторонних проектах», — рассказал Зеленский.