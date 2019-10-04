Киев, 4 октября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Сегодня, 4 октября, в Житомире на Втором форуме регионов Украины и Белоруссии украинский президент Владимир Зеленский предложил президенту Александру Лукашенко разрешить трансляцию украинский коммерческих и государственных телеканалов на территории Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Начиная с этого года украинский государственный телеканал «UA.TV» ттранслируется в кабельных сетях белорусских операторов. Хотя мы проговорили с господином президентом, мы ждем, чтобы и в кабеле, и в спутнике и не только появились другие украинские каналы, коммерческие и государственные. Мне кажется, что это очень хорошая идея. И наоборот, ждём белорусские каналы у нас», — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Лукашенко за то, что украинско-белорусская граница остается границей мира и сотрудничества.

«Между нами нет никаких закрытых тем для обсуждения. Мы отдельно благодарны Белоруссии и лично господину президенту за то, что в условиях российской агрессии против нашего государства украинско-белорусская граница остается границей мира и сотрудничества. Мы очень высоко ценим это. Также как и предоставление Республикой Беларусь площадки для переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на нашем украинском Донбассе», — сказал Зеленский.