Киев, 4 октября, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Торговый оборот Украины и Белоруссии должен превысить уровень $6−8 млрд в год. Об этом 4 октября в Житомире на Втором форуме регионов заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Александром Лукашенко.

President.gov.ua Участие в заседании II Форума регионов Беларуси и Украины

«Беларусь — наш ключевой торговый партнер. Товарооборот между нашими странами превысил 5 млрд долл за прошлый год. Я согласен с Александром Григорьевичем: мы можем и должны превысить уровень в 6−8 млрд долл. Это задание адресовано совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ближайшее время будет обновлена украинская часть этой комиссии», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что в рамках форума произошло «подписание коммерческих контрактов на сумму около 500 млн долл США, а также расширение географии сотрудничества».

Зеленский отметил, что приоритетом украинско-белорусских отношений является «сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе».

Как сообщало ИА REGNUM, в Житомире (Житомирская область) при участии президента Зеленского и президента Лукашенко проходит Второй форум регионов Украины и Белоруссией. Глава украинского государства отметил, что между Украиной и Белоруссией «нет границ». Зеленский отметил установление хороших и добрососедских отношений между странами.