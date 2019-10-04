Бор, Нижегородская область, 4 октября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. На Бору в поселке Останкино начали работы по ликвидации еще одной несанкционированной свалки. Объем отходов. накопленных на площадке, оценивается в 262 кубометра, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Prylarer Свалка

По словам министра экологии области Дениса Егорова, средства на ликвидацию свалки были выделены из областного бюджета в рамках субсидии муниципалитету. Всего в рамках нацпроекта «Экология» нижегородские муниципалитеты получат дополнительно около 100 млн рублей на ликвидацию свалок.

Работы по указанному объекту планируется завершить в течение трех дней.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года на территории Нижегородской области региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вывили 267 несанкционированных свалок. До настоящего момента 190 объектов стихийного размещения отходов ликвидированы, остальные 77 свалок — в процессе уничтожения.