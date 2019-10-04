Челябинск, 4 октября, 2019, 16:49 — ИА Регнум. В Челябинске пассажиры рейса U6−609 авиакомпании «Уральские авиалинии» до Москвы застряли на несколько часов. Вместо 6:40 по местному времени лайнер отправился в столицу лишь в 14:57, говорится на сайте местного аэропорта.

(сс) ciggy1 В ожидании рейса

В самой авиакомпании журналистам пояснили, что причиной задержки стала техническая неисправность. Воздушное судно заменили.

Отметим, также был задержан рейс «Уральских авиалиний» U6−620 до Сочи. Вместо 9:20 самолёт вылетел в 12:19. А сейчас с опозданием улетят пассажиры рейса U6−613 до Москвы. Вместо 17:45 время вылета сдвинуто на 20:05. По данным онлайн-табло, сейчас идёт посадка в самолёт.