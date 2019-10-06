Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 г.г

Москва, 6 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1954 г.г. 6 октября: каратели обращены в бегство. Советские войска подступают к Риге.

Читайте также: Война: немцы прорвали оборону Западного фронта

6−28 октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта провели на территории Венгрии и Румынии Дебреценскую наступательную операцию, целью которой был разгром немцев в районе городов Клуж — Орадя — Дебрецен и содействие 4-му Украинскому фронту в разгроме восточно-карпатской группировки противника. Красная армия нанесла серьёзный урон гитлеровским захватчикам. Советские войска заняли выгодные позиции для развития наступления в направлении Будапешта.

Слушайте выпуск в рамках проекта «Война. Хроника 1941−1945 г.г.» на сайте regnum.podster.fm/1722.