20 тысяч разрешений на перевозку выдано белгородским таксистам
Белгород, 4 октября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. В управлении автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области выдали 20 тысяч разрешений на перевозку легковыми такси. Юбилейный сертификат вручили 4 октября индивидуальному предпринимателю, сообщили в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта.
Перевозчик, который получил сертификат, работает на рынке таксомоторных перевозок с июля 2018 года. Ему выдали разрешения на перевозку легковым такси на 45 транспортных средств. Сегодня получить лицензию можно в электронном виде — в управлении стремятся оптимизировать эту услугу. Срок предоставления услуги планируются сократить до одного рабочего дня.
Срок действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси составляет пять лет.