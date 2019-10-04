Белгород, 4 октября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. В управлении автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области выдали 20 тысяч разрешений на перевозку легковыми такси. Юбилейный сертификат вручили 4 октября индивидуальному предпринимателю, сообщили в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Перевозчик, который получил сертификат, работает на рынке таксомоторных перевозок с июля 2018 года. Ему выдали разрешения на перевозку легковым такси на 45 транспортных средств. Сегодня получить лицензию можно в электронном виде — в управлении стремятся оптимизировать эту услугу. Срок предоставления услуги планируются сократить до одного рабочего дня.

«Услуга переведена полностью в электронный вид и оказывается бесплатно. Заявитель может подать заявление, не выходя из дома, через Региональный портал государственных услуг и получить разрешение в электронном виде», — пояснил начальник Управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области Олег Дрожжин.

Срок действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси составляет пять лет.