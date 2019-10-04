Рига, 4 октября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. С 7 по 13 октября в Риге начинается ежегодная «ресторанная неделя». В 2019 году участие в ней примут представители 40 ресторанов. Об этом сообщает Dienas Business.

(сс) Kārlis Dambrāns Повар

Суть мероприятия в том, что принимающие в Неделе участия представители предприятий общественного питания должны разработать специальное меню для посетителей, не менее половины которого должно состоять из продуктов местного производства. Включая специальные меню для детей, вегетарианцев, аллерегиков и т.д.

Организатором «ресторанной недели» выступает Рижского бюро развития туризма (RTAB). А цель выставки для гурманов развивать традиции местной кухни, следовать мировым гастрономическим тенденциям на основе местных продуктов, сочетая исторические рецепты и новаторские идеи.

Отмечается, что в эти дни всем заправляют традиционные блюда из копчёного баклажана с хумусом из серого гороха, цидония (айва) с грибным соусом, запечённый на углях окунь с конопляным маслом, филе сома, осенние салаты из маринованных овощей, пюре из айвы, маринованная айва, ягодные мармелады и ягодные мармелады с бисквитом из лесного ореха и т. д.