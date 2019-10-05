Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941–1945 г.г

Москва, 5 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 г.г. 5 октября: на Керченский полуостров высадился советский десант. Орловские партизаны успешно атаковали ряд занятых немцами сёл.

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Школьница Анна Стукова в годы войны стала проситься на фронт. Сначала стала медсестрой, затем связистом и помощником артиллеристов, оказавшись на защите блокадного Ленинграда.

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