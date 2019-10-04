Ярославль, 4 октября, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Воронежский «Буран», который является фарм-клубом ярославского «Локомотива», вслед за основной командой сменил главного тренера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. По решению попечительского совета клуба пост главного тренера ХК «Буран» покинул Алексей Ярушкин, вместе с ним уволен старший тренер Дмитрий Фролов. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Бирюков, который является спортивным менеджером клуба и тренером вратарей. Бирюков родился в Ярославле, в составе сборной России выигрывал чемпионат мира по хоккею, второй год работает в Воронеже. Именно Бирюков был инициатором партнерского соглашения с ярославским «Локомотивом». Сейчас в Воронеже за фарм «Локомотива» выступают 12 хоккеистов ярославского клуба.