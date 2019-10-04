Москва, 4 октября, 2019, 16:00 — ИА Регнум. В Москве вечером 4 октября пробки поднимутся до восьми баллов. Об этом говорится в прогнозе сервиса «Яндекс.Пробки».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобильные пробки

В 15:55 уровень затруднений в столице оценивается в шесть баллов. В ближайшие часы обстановка на дорогах ухудшится. Пик загруженности придётся на 18 и 19 часов — восемь баллов. Этому уровню сервис присваивает статус «многокилометровые пробки».

Как сообщало ИА REGNUM, о пробках в столице в пятничный вечер ранее информировали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Специалисты ЦОДД советуют пользоваться автомобилем после 20:00.