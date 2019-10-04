Тегусигальпа, 4 октября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Гондурасская оппозиция вновь потребовала от президента страны Хуана Эрнандеса немедленно покинуть свой пост после того, как его брату судом Нью-Йорка были предъявлены обвинения в причастности к наркоторговле. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Presidencia El Salvador Хуан Эрнандес

Председатель крупнейшей оппозиционной «Партии свободы и возрождения», бывший судья Верховного избирательного суда Энрике Ортес призвал Национальный конгресс (гондурасский парламент) запустить процедуру отстранения президента от власти.

Координатор партии, бывший-президент Мануэль Селайя, в свою очередь, написал на своей странице в Twitter:

«Не стоит удивляться результатам следствия [по уголовному делу брата Эрнандеса], свидетельствующим о том, что те, кто устроил государственный переворот в 2009 году, превратили Гондурас в рай для наркотрафика».