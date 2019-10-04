Москва, 4 октября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Коптевский райсуд Москвы удовлетворил иск ГУП «Московский метрополитен» к организаторам акции протеста 27 июля, сообщает 4 октября пресс-служба суда.

Антонова Дарья ИА REGNUM Митинги в Москве

Ответчиками выступали блогер Алексей Навальный, муниципальный депутат Илья Яшин, несколько кандидатов в Мосгордуму — Любовь Соболь, Александр Соловьёв, Юлия Галямина и другие.

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С них солидарно взыскали сумму в размере 54 747 рублей 87 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги», которое требовало 11,5 млн рублей возмещения убытков от девяти оппозиционеров.