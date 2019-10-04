Житомир, Украина, 4 октября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что жителям Белоруссии ближе Украина, а не Россия. Об этом он заявил 4 октября в ходе выступления на II Форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире.

President.gov.ua Визит Александра Лукашенко на Украину. 2019

Зеленский рассказал об очень теплых отношениях к Белоруссии на Украине и задался вопросом, к кому ближе белорусы — к украинцам или жителям России? Затем он ответил, указав на сходство фамилий «уважаемых гостей из Белоруссии» с украинскими фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Житомире заверил украинского коллегу, что у Киева никогда не будет проблем с Минском и что Белоруссия всегда будет «свято» чтить свои обязательства перед Украиной.

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