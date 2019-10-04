«Что происходит с мужчинами?»: известные россиянки осудили иск Грудинина
Москва, 4 октября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Попытка бизнесмена, совладельца совхоза им. Ленина Павла Грудинина в суде оспорить инвалидность бывшей супруги вызвала поток критики со стороны известных россиянок. «Милые женщины, как же иногда нам непросто живётся», — отметила, в частности, телеведущая Арина Шарапова на своей странице в Facebook, рассуждая на тему поступка Грудинина.
Она напомнила, что теперь Грудинин судится уже не только с бывшей женой Ириной по вопросу раздела имущества, но и с клиническим институтом им. Владимирского (МОНИКИ).
Осудила исковые требования Павла Грудинина и популярный блогер, дизайнер Айза Анохина.
Ранее телеведущая Ксения Бородинаназвала судебный иск Грудинина о снятии инвалидности с бывшей супруги «запредельной по своей циничности историей». «Ведет себя хуже любой бабы! Вместо того, чтобы на старости лет оставить что-то, — судится, пытается лишить ее инвалидности!!! Натуральный сюжет, от которого волосы встанут дыбом», — возмутилась Бородина.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель центрального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Кузьменко отверг претензии Грудинина в адрес Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) им. Владимирского, назвав мотивы бизнесмена «морально нечистоплотными».
Напомним, что инвалидность Ирины Грудининой стала основанием увеличения её доли в совместно нажитом имуществе, которое было разделено в ходе бракоразводного процесса.