Нижний Новгород, 4 октября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Инфляция в Приволжье в августе осталась одной из самых низких по сравнению с другими округами. Меньше показатель только на Урале, сообщает пресс-служба Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

В Приволжском федеральном округе в августе 2019 года годовая инфляция составила 4,1% после 4,3% в июле. Снижение цен отмечено по всем компонентам — продовольственным и непродовольственным товарам, услугам. Среди федеральных округов ПФО стал вторым после Уральского с наименьшей инфляцией.

Снижение годовой продовольственной инфляции в Поволжье в августе по сравнению с июлем составило 0,4% — до 4,5%. Эксперты это связывают в целом с удешевлением овощей и фруктов, сахаром и снижением темпа прироста цен на свинину.

Годовая непродовольственная инфляция в августе составила 3,6% после 3,7% в июле, инфляция в сфере услуг в августе уменьшилась до 4,2% с 4,4%.

В банке отмечают, что годовая инфляция в августе снижалась во всех регионах Приволжского федерального округа, кроме Ульяновской и Оренбургской областей, Удмуртии. В Ульяновской области, в частности, инфляция ускорилась за счёт существенного роста ежемесячной платы за пакеты услуг связи. Специалисты склонны считать, что это «вызвано отложенной реакцией операторов в регионе на отмену внутрисетевого роуминга».