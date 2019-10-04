Москва, 4 октября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. В России планируется ввести обязательную маркировку шин. Сформирована рабочая группа, в неё вошли более 80 экспертов, сообщили в Минпромторге РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

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Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов считает, что «предпосылок увеличения цен на шины и покрышки в связи с введением цифровой маркировки нет».

В маркировке, по его словам, заинтересован легальный бизнес. Результатом станет выравнивание конкурентных условий для добросовестных и недобросовестных предпринимателей.

Кроме того, потребители смогут проверить качество продукции. Это в свою очередь усилит безопасность автовладельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в России начался эксперимент по обязательной маркировке одежды и других товаров лёгкой промышленности.

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