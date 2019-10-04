Севастополь, 4 октября, 2019, 15:39 — ИА Регнум. К 2024 году в Севастополе развернут новую радиолокационную станцию (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-М». Об этом 4 октября журналистам сообщил начальник штаба — заместитель командующего Космическими войсками РФ Игорь Морозов.

Mil.ru Радиолокационная станция «Воронеж-М»

«Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности — 2022 год. Ещё одна мощная РЛС, способная обнаруживать космические и аэродинамические объекты на расстоянии до 6 тысяч километров, будет построена в Севастополе в 2024 году», — отметил Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что после воссоединения Крыма с Россией обновление подводных сил Черноморского флота завершилось в 2019 году.