Ростов-на-Дону, 4 октября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. В Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону начались судебные слушания по делу главного архитектора города Романа Илюгина. Чиновника обвиняют по двум статьям УК РФ — «Превышение должностных полномочий» и «Халатность».

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Как ожидается, итоговое заседание по уголовному делу состоится 17 октября, сообщает ГТРК «Дон-ТР».

Напомним, фигурантом уголовного дела Илюгин стал в начале 2019 года. Гособвинитель указал на то, что преступления чиновник совершил с 2011 по 2017 годы в должности архитектора Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Илюгин в настоящее время находится под домашним арестом.