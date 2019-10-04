Лондон, 4 октября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит ЕС отложить Brexit, если не сможет договориться о его условиях. Документ с официально изложенной позицией правительства получен сессионным судом Шотландии, написал юрист Джо Моэм 4 октября в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Моэм привел выдержки из документа, указывающие на вероятность такого шага Джонсона. Премьер министр направит прошение об отсрочке, «если ни одно из условий, изложенных в параграфах 1(1) и 2, не будет выполнено». Крайний срок отправки такого письма — 19 октября.

Шотландский суд рассматривает обращение Моэма и еще двух человек, в котором они просят исключил возможность выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки с Брюсселем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон не раз категорично высказывался о том, что не собирается просить Брюссель об очередном переносе Brexit.

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